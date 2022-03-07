Украина ждет решения: очистка неба или боевые самолеты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной. Или срочно оказать боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства во время видеообращения.

"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей... Это именно в нашей, которая всегда хотела мира превыше всего", - отметил Зеленский

Он в очередной раз обратил внимание на то, что Украина ждет решения мирового сообщества, относительно безопасности воздушного пространства.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность одержит победу как можно быстрее", - резюмировал Зеленский.

Напомним, НАТО отказалось закрыть небо над Украиной. Как заявил президент Владимир Зеленский, Альянс дал России "зеленый свет" для бомбардировки Украины.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам за введение бесполетной зоны над Украиной и заявил, что РФ "будет расценивать такой шаг участием в военных действиях".

Отметим, что областные и городские советы, а также граждане по всей стране обращаются к главам европейских стран, США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.

Кроме этого, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к международному сообществу. Осудил ее из-за отказа закрыть небо над Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.