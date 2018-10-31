США звинувачують Китай у крадіжці даних про виробництво авіадвигунів

Фото: Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (aviadeja vu)

В обвинувальному висновку фігурують імена співробітників міністерства громадської безпеки провінції Цзянсу

Влада США звинувачує співробітників розвідки Китаю у незаконному проникненні в комп'ютерні системи приватних компаній з наступною крадіжкою інформації про виробництво турбовентиляторних двигунів, що застосовуються у цивільній авіації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

З обвинувального висновку Мін'юсту США випливає, що спільниками китайських спецслужб виступили приватні хакери і представники самих компаній. У висновку зазначено, що під час ймовірного злому систем, Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) займалася розробкою аналогічного двигуна для використання на внутрішньому і зовнішньому авіаринку.

Повідомляється також, що на багатьох китайських літаках, в тому числі C919 і ARJ21, зараз встановлені іноземні двигуни, проте влада КНР намагається розробити конкурентоспроможні альтернативи.

За даними слідства, під час злому, в скоєнні якого підозрюють 10 осіб, були вкрадені конфіденційні дані, "які можуть бути використані китайськими організаціями для створення того ж або подібного двигуна без істотних витрат на дослідження і розробки.

У висновку американського Мін'юсту також зазначається, що метою хакерської атаки були десятки компаній, але в звіті вказується тільки Capstone Turbine Corp.

Додамо також, що в обвинувальному висновку фігурують імена співробітників міністерства громадської безпеки провінції Цзянсу Чже Жуна і Чай Меня. У документі, розміщеному на сайті Мін'юсту США, відзначається, що крадіжки даних проводилися в період з січня 2010 по травень 2015 років.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переможе в торговому протистоянні з КНР, що в результаті закінчиться укладенням вигідної для Штатів угоди. За словами американського лідера, Китай завдав дуже великої шкоди економіці США.

Як писало РБК-Україна раніше, Вашингтон планує ввести мита на інші китайські товари, що імпортуються, якщо на зустрічі лідерів США і Китаю у листопаді проваляться переговори щодо полегшення торгової війни.