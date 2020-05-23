США обвиняют Китай в блокировании авиаполетов американских компаний

Правительство США обвинило китайское правительство, что оно не позволяет американским авиакомпаниям возобновить обслуживание в Китае. Теперь власти приказали четырем китайским авиаперевозчикам представить расписание рейсов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство транспорта США пытается убедить Китай разрешить возобновить в стране пассажирские рейсы после того, как американские авиалинии прекратили все полеты в Китай 12 марта.

Китай не дает своего разрешения на восстановление авиаперевозок. В США назвали ситуацию "критической" и обвинили власти Китая в том, что они не дают справедливо конкурировать наряду с китайскими авиаперевозчиками. При этом китайские компании могут летать в США, но тоже с ограничениями в количестве полетов.

Из-за этого Министерство транспорта приказало четырем китайским авиаперевозчикам представить расписание рейсов правительству США.

В приказе говорится, что Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co, Hainan Airlines Holding Co и их дочерние компании должны подать расписание и другие детали рейсов до 27 мая.

Департамент предупредил, что китайские рейсы могут быть найдены "вопреки действующему законодательству и неблагоприятно повлиять на общественные интересы".

В свою очередь, Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что переговоры с Китаем об этом пока не привели к достижению соглашения.

Напомним, ранее США ввели санкции против 33 китайских организаций. Санкции введены из-за "репрессий" и разработки "оружия массового поражения".

До этого США ввели санкции против китайской технологической компании Huawei и обвинили ее в работе на Коммунистическую партию Китая.