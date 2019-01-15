США обвинили во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам украинского хакера

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SEC подала гражданские обвинения против Александра Еременко и еще 8 подозреваемых

Власти Соединенных Штатов Америки (США) выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в возможном участии во взломе данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, комиссия заявила еще в сентябре 2017 года.

Сообщается, что 27-летний Александр Еременко из Киева и его сообщники получили тысячи "тестовых заявок" и примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер.

После этого, как сообщается, они поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более 4,1 млн долларов, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще 8 подозреваемых.

Ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет.

Также сообщалось, что хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.