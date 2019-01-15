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США звинуватили у зломі бази даних Комісії з цінних паперів українського хакера

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 20:06
США звинуватили у зломі бази даних Комісії з цінних паперів українського хакера
Ілюстративне фото (pixabay.com)

SEC подала цивільні звинувачення проти Олександра Єременко і ще 8 підозрюваних

Влада Сполучених Штатів Америки (США) висунула звинувачення українському хакеру і декільком іншим можливу участь у зломі даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, про виявлення злому своєї корпоративної бази даних Edgar, комісія заявила ще у вересні 2017 року.

Повідомляється, що 27-річний Олександр Єременко з Києва і його спільники отримали тисячі "тестових заявок" і приблизно 157 оголошень про доходи, зламавши Edgar через литовський сервер.

Після цього, як повідомляється, вони поділилися ними з мережею трейдерів.

За даними SEC, ці трейдери, що складаються з восьми осіб і компаній в США, Росії і Україні, потім отримали незаконний прибуток у розмірі понад 4,1 млн доларів, торгуючи зламаною інформацією в період з травня по жовтень 2016 року.

SEC подала відповідні цивільні звинувачення проти Єременко і ще 8 підозрюваних.

Раніше прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, що проводяться протягом останніх десяти років.

Також повідомлялося, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичну переписку, якої країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.

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