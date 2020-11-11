США обвинили ВОЗ в неоткрытой подготовке расследования появления коронавируса

В США обвинили Всемирную организацию здравоохранения в непредоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для прояснения обстоятельств происхождения коронавируса. Также эксперты проверяют, имеет ли ВОЗ достаточно полномочий для противодействия будущим возможным эпидемиям.

Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социальных служб США Гарретт Грисби, пишет Associated press.

По его словам, условия этой миссии не обсуждались открытым образом со всеми странами-членами ВОЗ.

Сопреседатель группы экспертов экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк заявила, что комиссию также интересует точнейшая хронология первых случаев заболевания коронавирусом, и то, какие контрмеры принимались на начальных стадиях эпидемии.

Еще в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о создании группы, которая займется изучением действий ВОЗ на фоне пандемии. Однако о расследовании обстоятельств происхождения вируса тогда не говорилось.

Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн случаев.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что миру надо заняться подготовкой к новой пандемии. При этом в организации не уточнили, о какой именно массовой болезни идет речь на этот раз.