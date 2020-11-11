США звинуватили ВООЗ в невідкритій підготовці розслідування появи коронавірусу

У США звинуватили Всесвітню організацію охорони здоров'я у неподанні достатньої кількості інформації про місію в Китай для прояснення обставин походження коронавірусу. Також експерти перевіряють, чи має ВООЗ достатньо повноважень для протидії можливим майбутнім хворобам.

Про це заявив представник міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США Гарретт Грисбі, пише Associated press.

За його словами, умови цієї місії не обговорювалися відкритим чином з усіма країнами-членами ВООЗ.

Співголова групи експертів екс-прем'єр Нової Зеландії Хелен Кларк заявила, що комісію також цікавить точна хронологія перших випадків захворювання коронавірусом, і те, які міри приймались на початкових стадіях епідемії.

Ще в липні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив про створення групи, яка займеться вивченням дій ВООЗ на тлі пандемії. Однак про розслідування обставин походження вірусу тоді не говорилося.

Напередодні директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявив, що на сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищила 50 млн випадків.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що світу треба зайнятися підготовкою до нової пандемії. При цьому в організації не уточнили, про яку саме масову хворобу йдеться на цей раз.