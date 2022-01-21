США обвинили власти Беларуси в воздушном терроризме из-за инцидента с Ryanair

Власти США выдвинули обвинения режиму Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair. Минюст отправил дело о воздушном терроризме в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.
Обвинение по одному пункту предъявлено генеральному директору госпредприятия "Белаэронавигация" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности, фамилии которых в документе не приводятся.
Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта "воздушного терроризма".
Минюст в своем обвинительном заключении, представленном в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, заявил, что вышеназванные лица сфабриковали информацию о том, что на борту Ryanair была бомба, чтобы задержать находившегося в лайнере политического активиста.
"На борту бомбы не было. Белорусские власти сфабриковали угрозу, чтобы получить контроль над рейсом и вынудить его изменить курс с Вильнюса на Минск. Данные действия были предприняты белорусскими властями, чтобы служба госбезопасности могла задержать белорусского журналиста и политического активиста, выступавшего с критикой белорусских властей", - говорится в документе.
Напомним, саммит НАТО в итоговом коммюнике выступил за независимое расследование инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске.
Как известно, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.
После этого ряд европейских стран запретили полеты в эту страну.