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США звинуватили владу Білорусі в повітряному тероризмі через інцидент з Ryanair

Автор: Артур Родивилов

Влада США висунула звинувачення режиму Білорусі через інцидент з літаком Ryanair. Мін'юст відправив справу про повітряний тероризм до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву відомства.

Звинувачення по одному пункту пред'явлено генеральному директору держпідприємства "Белаеронавігація" Леоніду Чуро, його заступнику Олегу Казючіцу, а також двом співробітникам держбезпеки, прізвища яких в документі не наводяться.

Їм інкримінується змова з метою здійснення акту "повітряного тероризму".

Мін'юст у своєму обвинувальному висновку, представленому у федеральний суд Південного округу Нью-Йорка, заявив, що вищеназвані особи сфабрикували інформацію про те, що на борту Ryanair була бомба, щоб затримати політичного активіста, який перебував у лайнері.

"На борту бомби не було. Білоруська влада сфабрикувала загрозу, щоб отримати контроль над рейсом і змусити його змінити курс з Вільнюса на Мінськ. Дані дії були зроблені білоруською владою, щоб служба держбезпеки могла затримати білоруського журналіста і політичного активіста, який виступав з критикою білоруської влади", - йдеться в документі.

Нагадаємо, саміт НАТО в підсумковому комюніке виступив за незалежне розслідування інциденту з примусовою посадкою борту Ryanair в Мінську.

Як відомо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після цього ряд європейських країн заборонили польоти в цю країну.

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БілорусьReuters