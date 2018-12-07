США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо

Фото: Алеппо (из открытых источников)

Вашингтон призвал Москву и Сирию не вмешиваться в места атак и обеспечить безопасность независимых инспекторов

Госдепартамент США заявляет, что Россия и Сирия ложно обвинили сирийских боевиков в обстреле Алеппо 24 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

США добавили, что в обстреле участвовали представители российской и сирийской сторон. Таким образом обе страны рассчитывали "подорвать доверие к прекращению огня в Идлибе".

"Соединенные Штаты категорически опровергают эту информацию и имеют достоверные данные, что просирийские силы, скорее всего, использовали слезоточивый газ против гражданских лиц в Алеппо 24 ноября", - сказано в заявлении Госдепа.

Вашингтон призвал Москву и Сирию не вмешиваться в места атак и обеспечить безопасность независимых инспекторов, чтобы те могли провести беспристрастное расследование.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что представители сирийского режима незамедлительно взяли под контроль место нападения, что позволило им потенциально сфабриковать образцы и загрязнить участок до того, как к расследованию приступили члены Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 ноября, сирийский город Алеппо подвергся обстрелу боевиками снарядами с хлором.

РБК-Украина писало, что по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Дейр-эз-Зор боевики "Исламского государства" (ИГ) убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии".