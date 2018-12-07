США звинуватили Росію і Сирію в інсценуванні хіматаки в Алеппо

Фото: Алеппо (з відкритих джерел)

Вашингтон закликав Москву і Сирію не втручатися в місця атак і забезпечити безпеку незалежних інспекторів

Держдепартамент США заявляє, що Росія і Сирія неправдиво звинуватили сирійських бойовиків в обстрілі Алеппо 24 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

США додали, що в обстрілі брали участь представники російської та сирійської сторін. Таким чином обидві країни розраховували "підірвати довіру до припинення вогню в Ідлібі".

"Сполучені Штати категорично спростовують цю інформацію і мають достовірні дані, що просирійські сили, швидше за все, використовували сльозогінний газ проти цивільних осіб у Алеппо 24 листопада", - сказано в заяві Держдепу.

Вашингтон закликав Москву і Сирію не втручатися в місця атак і забезпечити безпеку незалежних інспекторів, щоб ті могли провести неупереджене розслідування.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, що представники сирійського режиму негайно взяли під контроль місце нападу, що дозволило їм потенційно сфабрикувати зразки і забруднити ділянку до того, як приступили до розслідування члени Організації по забороні хімічної зброї", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 24 листопада, сирійське місто Алеппо піддалося обстрілу бойовиками снарядами з хлором.

РБК-Україна писало, що за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в провінції Дейр-ез-Зор бойовики "Ісламського держави" (ІГ) вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії".