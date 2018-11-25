Дамаск обвинил повстанцев в обстреле Алеппо

Фото: Алеппо (из открытых источников)

В результате обстрела пострадали не менее 70 человек

Власти Сирии обвинили повстанцев в обстреле города Аллепо снарядами с хлором, который произошел в субботу, 24 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным государственного сирийского информационного агентства SANA, обстрел подконтрольного сирийскому правительству города Алеппо совершили повстанцы. В агентстве сообщили, что по городу было выпущено около 50 снарядов с хлором.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали не менее 70 человек. Около 50 человек доставили в больницы с симптомами отравления хлором, еще 21 получил ранения.

Кроме того, о содержании хлора в воздухе Алеппо после обстрелов сообщили представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Местные власти считают ответственной за обстрел боевиков исламистскую группировку "Джебхат ан-Нусра".

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 ноября, сирийский город Алеппо подвергся обстрелу боевиками снарядами с хлором.

РБК-Украина писало, что по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в провинции Дейр-эз-Зор боевики "Исламского государства" (ИГ) убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии".