В результате обстрела Алеппо ранены не менее 100 человек

Фото: Алеппо (из открытых источников)

Боевики обстреляли жилые кварталы

Не менее 100 человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Mayadeen.

Как сообщается, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" .По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами находящийся под контролем правительства город Алеппо.

Под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, что привело к жертвам среди мирного населения. К настоящему моменту говорится о 44 пострадавших от удушья.

Как писало РБК-Украина, в апреле в результате взрыва в сирийском Алеппо по меньшей мере 20 человек погибли.