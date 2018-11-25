ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В результате обстрела Алеппо ранены не менее 100 человек

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 04:03
В результате обстрела Алеппо ранены не менее 100 человек
Фото: Алеппо (из открытых источников)

Боевики обстреляли жилые кварталы

Не менее 100 человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Mayadeen.

Как сообщается, шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" .По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами находящийся под контролем правительства город Алеппо.

Под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, что привело к жертвам среди мирного населения. К настоящему моменту говорится о 44 пострадавших от удушья.

Как писало РБК-Украина, в апреле в результате взрыва в сирийском Алеппо по меньшей мере 20 человек погибли.

В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боях на Донбассе В результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека
Новости Украины обстрелбоевикиАлеппо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь