UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США обвинили Россию в распространении дезинформации в Совбезе ООН

Фото: США обвинили Россию в распространении дезинформации в Совбезе ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании Совета безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора о биологическом оружии в Украине. Москва пытается отвлечь внимание от военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс предупредил Совбез, что действия Москвы следуют образцу обвинений других в нарушениях, которые она сама совершила или намеревается совершить, добавив, что за ними необходимо внимательно следить "на предмет возможности химической или биологической атаки со стороны российских сил".

Представитель США сравнил заявления представителей России при СБ ООН с "плохим шпионским романом", упомянув о том, что в РФ заявляют об отравленных банкнотах и тайном лечении пациентов психбольниц.

Заместитель главы ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам повторил в Совбезе то, что его начальник сказал на заседаниях в марте по аналогичным обвинениям России. Организации Объединенных Наций ничего не известно о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

В марте Организация Объединенных Наций сообщила, что у нее нет доказательств того, что Украина имеет программу биологического оружия.

Тогда Россия созвала заседание, чтобы подтвердить без предоставления доказательств, что Украина размещала на своей территории лаборатории по созданию биологического оружия при поддержке Министерства обороны США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН