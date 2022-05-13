США обвинили Россию в распространении дезинформации в Совбезе ООН

Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании Совета безопасности ООН для распространения дезинформации и теорий заговора о биологическом оружии в Украине. Москва пытается отвлечь внимание от военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В пятницу заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс предупредил Совбез, что действия Москвы следуют образцу обвинений других в нарушениях, которые она сама совершила или намеревается совершить, добавив, что за ними необходимо внимательно следить "на предмет возможности химической или биологической атаки со стороны российских сил".

Представитель США сравнил заявления представителей России при СБ ООН с "плохим шпионским романом", упомянув о том, что в РФ заявляют об отравленных банкнотах и тайном лечении пациентов психбольниц.

Заместитель главы ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам повторил в Совбезе то, что его начальник сказал на заседаниях в марте по аналогичным обвинениям России. Организации Объединенных Наций ничего не известно о какой-либо программе биологического оружия в Украине.