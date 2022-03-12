ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ООН опровергли обвинения Украины в размещении секретных биологических лабораторий

Новина українською →
Нью-Йорк, Суббота 12 марта 2022 03:19
В ООН опровергли обвинения Украины в размещении секретных биологических лабораторий Совет безопасности ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Организация Объединенных Наций заявила, что у нее нет доказательств того, что Украина имеет программу биологического оружия. Таким образом обвинения РФ можно считать беспочвенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Организация Объединенных Наций сообщила, что у нее нет доказательств того, что Украина имеет программу биологического оружия. Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы подтвердить без предоставления доказательств, что Украина размещала на своей территории лаборатории по созданию биологического оружия при поддержке Министерства обороны США.

Страны-члены назвали это заявление «ложью» и «полной чушью» и использовали заседание, чтобы обвинить Россию в преднамеренном нацеливании и убийстве сотен мирных жителей в Украине.

Изуми Накамицу, Верховный представитель ООН по вопросам разоружения, заявил Совету, что ООН не известно о какой-либо программе по биологическому оружию в Украине.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит