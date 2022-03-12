В ООН опровергли обвинения Украины в размещении секретных биологических лабораторий

Организация Объединенных Наций заявила, что у нее нет доказательств того, что Украина имеет программу биологического оружия. Таким образом обвинения РФ можно считать беспочвенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Организация Объединенных Наций сообщила, что у нее нет доказательств того, что Украина имеет программу биологического оружия. Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН, чтобы подтвердить без предоставления доказательств, что Украина размещала на своей территории лаборатории по созданию биологического оружия при поддержке Министерства обороны США.

Страны-члены назвали это заявление «ложью» и «полной чушью» и использовали заседание, чтобы обвинить Россию в преднамеренном нацеливании и убийстве сотен мирных жителей в Украине.

Изуми Накамицу, Верховный представитель ООН по вопросам разоружения, заявил Совету, что ООН не известно о какой-либо программе по биологическому оружию в Украине.