США звинуватили Росію в поширенні дезінформації в Радбезі ООН

Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні Ради безпеки ООН для поширення дезінформації і теорій змови про біологічну зброю в Україні. Москва намагається відвернути увагу від військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У п'ятницю заступник постійного представника США при ООН Річард Міллс попередив Радбез, що дії Москви слідують зразком звинувачень інших у порушеннях, які вона сама вчинила або має намір вчинити, додавши, що за ними необхідно уважно стежити "на предмет можливості хімічної або біологічної атаки з боку російських сил".

Представник США порівняв заяви представників Росії при РБ ООН з" поганим шпигунським романом", згадавши про те, що у РФ заявляють про отруєні банкноти і таємне лікування пацієнтів психлікарень.

Заступник глави ООН з питань роззброєння Томас Маркрам повторив у Радбезі те, що його начальник сказав на засіданнях у березні за аналогічними звинуваченнями Росії. Організації Об'єднаних Націй нічого не відомо про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.