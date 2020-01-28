США обвинили РФ в препятствовании установлению перемирия в Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Он назвал "безжалостными" действия российской армии, а также радикальной проиранской группировки "Хезболла". которые поддерживают режим лидера Сирии Башара Асада.

Отметим, в середине декабря сирийские правительственные войска при поддержке авиации РФ возобновили наступление в провинции Идлиб, где за неделю бомбардировок погибли десятки человек. Это последняя территория на запад от реки Евфрат, которую контролирует вооруженная сирийская оппозиция.

Москва и Дамаск утверждают, что наносят удары только по позициям боевиков.

Напомним, в результате авиаударов по провинции Идлиб, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены. Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня в провинциях.

Позже в ООН сообщили, что около 350 тысяч жителей провинции Идлиб были вынуждены покинуть свое жилье из-за наступления войск режима Башара Асада, поддерживаемого силами Российской Федерации.