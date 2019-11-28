США обвинили РФ в помощи Сирии в сокрытии химического оружия

В четверг, 28 ноября, США обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрывать использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Россия и Сирия отрицают использование химического оружия.

"Россия помогает Сирии скрывать использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу агентства по химическому оружию, пытающегося установить личность виновных в атаке", - говорится в сообщении.

Речь идет об атаке в 2018 году возле Дамаска, в которой погибли более 40 человек. В докладе агентства от 1 марта 2019 говорится, что при атаке использовалось химическое оружие, содержащее хлор.

РФ и Сирия отрицают использование химоружия и заявляют, что агентство ангажировано, а доклад оправдывает военную интервенцию Запада в Сирии. В США заявили, что Россия сыграла в этой атаке центральную роль.

"К сожалению, Российская Федерация сыграла центральную роль в этом сокрытии. Россия и Сирия могут сидеть здесь с нами, но они принципиально стоят отдельно от нас. Они продолжают использовать химическое оружие", - сказал представитель агентства по химическому оружию от США Кеннет Уорд.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция возобновила военную операцию в Сирии. В Совбезе Турции заявили, что операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".

Также РБК-Украина писало, что в результате недавней атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека.