UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США обвинили одного из олигархов России в нарушении санкций, - Reuters

Фото: российский олигарх Константин Малофеев (facebook.com Константин Малофеев)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, которые были введены во время войны. Он использовал сообщников для тайного приобретения СМИ по всей Европе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, которые пытаются обойти санкции США", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Как добавил Гарланд, Малофеев пытался тайно приобрести медиа-организации по всей Европе.

Также генпрокурор добавил, что США изъяли миллионы долларов, которые вероятно связаны с олигархом, из финансового учреждения США.

Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерация