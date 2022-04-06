RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США звинуватили одного з олігархів Росії в порушенні санкцій, - Reuters

Фото: російський олігарх Костянтин Малофєєв (facebook.com Костянтин Малофєєв)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, які були введені під час війни. Він використовував спільників для таємного придбання ЗМІ по всій Європі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Міністерство юстиції продовжуватиме використовувати всі свої повноваження для притягнення до відповідальності російських олігархів та інших осіб, які намагаються обійти санкції США", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Як додав Гарланд, Малофєєв намагався таємно придбати медіаорганізації по всій Європі.

Також генпрокурор додав, що США вилучили мільйони доларів, які ймовірно пов’язані з олігархом, із фінансової установи США.

Війна Росії проти України триває сорок два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація