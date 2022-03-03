UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США обвинили Кремль в развязывании войны против свободы СМИ и правды

Автор: Наталья Скороход

США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды. Российские власти блокируют независимые новостные агентства и не позволяя россиянам слышать новости о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в России только спустя неделю войны озвучили потери российских военных в Украине. При этом данные сильно отличаются от тех цифр, которые доступны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуРоссийская Федерация