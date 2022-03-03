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США звинуватили Кремль у розв'язуванні війни проти свободи ЗМІ і правди

Автор: Наталья Скороход

США звинуватили Кремль у розв'язуванні повномасштабної війни проти свободи ЗМІ і правди. Російська влада блокує незалежні новинні агентства і не дозволяючи росіянам чути новини про вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що у Росії тільки через тиждень війни озвучили втрати російських військових в Україні. При цьому дані сильно відрізняються від тих цифр, які доступні в Україні.

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Вторгнення Росії до УкраїниРосійська Федерація