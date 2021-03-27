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США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров

Автор: Артур Родивилов

Пекин на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать хлопок из Синьцзяна. Он выращивается уйгурами в трудовых лагерях.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер на брифинге, пишет Bloomberg.

По словам Портер, в китайских социальных сетях идет направленная информационная кампания, курируемая властями. Ее цель - бойкот иностранных фирм, которые не хотят закупать хлопок. Они считают, что продукция из этой автономии произведена с использованием рабского труда.

"Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту", - заявила представитель Госдепартамента.

Пользователи китайских соцсетей призывают отказываться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзянский хлопок для своих производств. В Пекине заявили, что такие решения, в первую очередь, обернутся потерями для самих компаний.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

По данным СМИ и правозащитных организаций, к июлю невольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

В сентябре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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