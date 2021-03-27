США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів

Пекін на державному рівні бойкотує іноземні компанії, які відмовилися використовувати бавовну з Синьцзяні. Вона вирощується уйгурами в трудових таборах.

За словами Портер, в китайських соціальних мережах йде спрямована інформаційна кампанія, курована владою. Її мета - бойкот іноземних фірм, які не хочуть закуповувати бавовну. Вони вважають, що продукція з цієї автономії вироблена з використанням рабської праці.

"Це рівносильно корпоративному і споживчому бойкоту", - заявила представник Держдепартаменту.

Користувачі китайських соцмереж закликають відмовлятися від брендів одягу H&M, Nike та Adidas, які перестали закуповувати синьцзянську бавовну для своїх виробництв. У Пекіні заявили, що такі рішення, в першу чергу, обернуться втратами для самих компаній.