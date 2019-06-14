США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

За нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственен Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности и являются вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", - заявил госсекретарь США.

Помпео уточнил, что информация о причастности Ирана ко взрывам танкеров основывается на данных разведки и на анализе использованного во время атаки оружия.

Глава Госдепа подчеркнул, что никто больше в регионе не способен на подобные атаки.

Напомним, утром 13 июня два танкера подверглись атаке в Оманском заливе у берегов Ирана. СМИ сообщили, что от взрывов пострадали Front Altair норвежской компании Frontline и Kokuka Courageous японской судоходной фирмы Kokuka Sangyo. В качестве причин взрывов называют торпедные атаки и подрыв на минах.