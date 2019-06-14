США звинуватили Іран у атаці на танкери в Оманській затоці

За напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

"За оцінками уряду США, Іран відповідальний за сьогоднішні атаки в Оманській затоці. Ці атаки становлять загрозу міжнародному співтовариству і безпеці та є кричущим посяганням на свободу судноплавства і неприйнятною ескалацією напруженості з боку Ірану", - заявив держсекретар США.

Помпео уточнив, що інформація про причетність Ірану до вибухів танкерів ґрунтується на даних розвідки та на аналізі використаної під час атаки зброї.

Голова Держдепу підкреслив, що ніхто більше в регіоні не здатний на такі атаки.

Нагадаємо, вранці 13 червня два танкери зазнали атаки в Оманській затоці біля берегів Ірану. ЗМІ повідомили, що від вибухів постраждали Front Altair норвезької компанії Frontline і Kokuka Courageous японської судноплавної фірми Kokuka Sangyo. Причинами вибухів називають торпедні атаки і підрив на мінах.