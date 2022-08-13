США обвинили Индию в поставках топлива из российской нефти

Соединенные Штаты Америки (США) обвинили Индию в том, что она поставила топливо, скрывая российское происхождение нефти, из которой оно было сделано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам заместителя управляющего Резервного банка Индии Майкла Патра, Минфин США сообщил, что индийское судно забрало нефть с российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в Гуджарате. После этого ее переработали, а топливо отправили в США.
"Переработанный продукт вернули на этот корабль, и он отправился в плавание без пункта назначения. Уже в море он получил пункт назначения и отправился в Нью-Йорк", - отметил Патра.
Reuters отмечает, что посольство США в Нью-Дели отказалось давать комментарии.
Напомним, ранее сообщалось, что Индия вдвое увеличила закупку российской нефти на фоне будущего европейского эмбарго. До этого индийские компании обычно покупали нефть из других стран.
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