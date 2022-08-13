RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти

Фото: Індія поставила США паливо з російської нафти (gcaptain com)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) звинуватили Індію в тому, що вона поставила паливо, приховуючи російське походження нафти, з якої воно було зроблено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступника керуючого Резервного банку Індії Майкла Патра, Мінфін США повідомив, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її в порт в Гуджараті. Після цього її переробили, а паливо відправили до США.

"Перероблений продукт повернули на цей корабель, і він відправився в плавання без пункту призначення. Вже у морі він отримав пункт призначення і відправився в Нью-Йорк", - зазначив Патра.

Reuters зазначає, що посольство США в Нью-Делі відмовилося давати коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти на тлі майбутнього європейського ембарго. До цього індійські компанії зазвичай купували нафту з інших країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІндіяНафта