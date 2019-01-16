В США обвинили двух украинских хакеров в краже данных Комиссии по ценным бумагам

Иллюстративное фото (flickr.com/rbunews)

Хакерами оказались двое молодых хакеров

Власти Соединенных Штатов обвинили двух украинских хакеров и нескольких трейдеров в краже данных из базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США с целью мошенничества. Об этом сообщает, РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего обвинения выдвинуты против 10 человек, в том числе против двух хакеров, - Александра Еременко, 26 лет, и Артема Радченко, 27 лет из Киева.

Их обвиняют в совершении преступления, связанного с предполагаемым вторжением в 2016 году в корпоративную систему хранения SEC. Ее используют госкомпании, управляющие денежными средствами.

Установлено, что эта схема принесла 4,14 миллиона долларов прибыли от нелегальной продажи данных о торговле на бирже и новостей о корпоративных доходах. Хакеры применили схему к 16 счетами, о чем уже поинформирован суд в Ньюарке, Нью-Джерси,.

Председатель SEC Джей Клейтон сказал, что этот случай иллюстрирует "серъезные угрозы, которые киберпреступность представляет для рынков США", в том числе за пределами США, и что его ведомство не защищено, несмотря на усилия по укреплению своей киберзащиты.

Напомним, ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет.