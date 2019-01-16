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У США звинуватили двох українських хакерів в крадіжці даних Комісії з цінних паперів

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 06:06
У США звинуватили двох українських хакерів в крадіжці даних Комісії з цінних паперів
Ілюстративне фото (flickr.com/rbunews)

Хакерами виявилися двоє молодих хакерів

Влада Сполучених Штатів звинуватили двох українських хакерів і декількох трейдерів в крадіжці даних з бази Комісії з цінних паперів і бірж США з метою шахрайства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всього звинувачення висунули проти 10 осіб, у тому числі проти двох хакерів, - Олександра Єременка, 26 років, та Артема Радченка, 27 років з Києва.

Їх звинувачують у скоєнні злочину, пов'язаного з можливим вторгненням в 2016 році в корпоративну систему зберігання SEC. Її використовують держкомпанії, керуючі коштами.

Встановлено, що ця схема принесла 4,14 мільйона доларів прибутку від нелегального продажу даних про торгівлю на біржі і корпоративних новин про доходи. Хакери застосували схему до 16 рахунками, про що вже повідомлено суд в Ньюарку, Нью-Джерсі,.

Голова SEC Джей Клейтон сказав, що цей випадок ілюструє "серйозні загрози, які кіберзлочинність представляє для ринків США", в тому числі за межами США, і що його відомство не захищено, незважаючи на зусилля по зміцненню своєї кіберзахисту.

Нагадаємо, раніше прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, що проводяться протягом останніх десяти років.

США звинуватили у зломі бази даних Комісії з цінних паперів українського хакера
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