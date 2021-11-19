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В США обвинили двух иранцев в киберсговоре для вмешательства в выборы президента

Автор: Артур Родивилов

США объявили о возбуждении уголовного дела против двух иранцев по обвинению в запуске киберкампании по дезинформации. Дело рассматривается в рамках расследования вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что Сейед Мохаммад Хоссейн Муса Каземи и Саджад Кашиан обвиняются в получении конфиденциальной информации о голосовании в США в сговоре с другими с целью посеять дезинформацию и подорвать уверенность американцев в честности выборов.

Хакеры пытались получить доступ к данным регистрации избирателей с 11 государственных сайтов, и в одном случае им удалось загрузить данные с одного государственного сайта, содержавшего информацию о 100 тысячах зарегистрированных избирателей.

Хакеры получили доступ к компьютерной сети неназванной американской медиакомпании для распространения ложных заявлений о выборах, но их сговору помешали ФБР и компании, названия которых в обвинительном заключении не указаны.

Кроме того, хакеры отправили сообщения в Facebook, якобы являясь группой добровольцев из крайне правой группы Proud Boys, республиканским членам Конгресса и участникам кампании тогдашнего президента Дональда Трампа.

Также, как сообщается, Минфин США ввел санкции против шести иранцев и одной иранской группировки за попытки повлиять на выборы в США в 2020 году.

Высокопоставленные представители правоохранительных органов США заявили журналистам, что у них нет никаких доказательств того, что какая-либо хакерская деятельность повлияла на результаты выборов.

Подозрения США по вмешательству Ирана в президентские выборы 2020 года возникли в октябре прошлого года.

Напомним, американское разведывательное сообщество опубликовало отчет о вмешательстве в выборы президента США.

Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.

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Выборы в США