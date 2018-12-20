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США звинуватили двох громадян Китаю в кібератаках на ВМС і NASA

Новини » Політика    20.12.2018 - 18:52
США звинуватили двох громадян Китаю в кібератаках на ВМС і NASA
Ілюстративне фото (twitter.com Fork/io)

Кіберзлочинці зламали бази даних ВМС США і вкрали особисту інформацію понад 100 тис. військовослужбовців

Прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, проведених протягом останніх десяти років. Про це повідомляє РБК-Україна, ссылясь на Bloomberg.

Повідомляється, що кібератаки були здійснені за участю співробітників китайських служб держбезпеки. Американський прокурор заявив, що хакери Чжу Хуа і Джан Шилуном були членами угруповання, відомої як Advanced Persistent Threat 10, Red Panda, Stone Panda і CVNX. Обвинувачені працювали в компанії Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в місті Тяньцзінь.

Як повідомляється, двох громадян Китаю звинувачують у крадіжці даних великих компаній, що працюють в різних сферах промисловості, а також інтелектуальної власності і конфіденційних ділових даних. Відзначається, що кіберзлочинці також зламали бази даних ВМС США і вкрали особисту інформацію понад 100 тис. військовослужбовців. Хакерів звинувачують у зломі комп'ютерів, пов'язаних з Лабораторії реактивного руху NASA.

Раніше повідомлялося, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичну переписку, якою країни ЄС обмінювалися по захищеним каналах, більше трьох років.

Нагадаємо, США, Китай і РФ відмовилися підписати договір про посилення боротьби з кіберзлочинністю.

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