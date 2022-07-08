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США обвинили двух членов Службы национальной безопасности в шпионаже в пользу Китая

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Вашингтон, Пятница 08 июля 2022 02:38
США обвинили двух членов Службы национальной безопасности в шпионаже в пользу Китая Фото: США обвинили двух чиновников в шпионаже в пользу Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура США обвинила двух человек, связанных с министерством внутренней безопасности, в шпионаже в пользу китайского правительства. Чиновники шпионили и преследовали диссидентов, живущих в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.

Обвиняемыми стали Крейг Миллер, который 15 лет работал офицером по депортации в Миннесоте, и Деррик Тейлор, отставной агент правоохранительных органов. Двум подсудимым вынесен обвинительный акт по трем преступлениям.

"Мы будем защищать права людей в США на свободу слова и политическое выражение. Эти лица помогали агентам иностранного правительства в стремлении подавить голоса инакомыслящих, укрывшихся здесь", — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэтью Олсен.

Ранее сообщалось, что Китай активизирует операции по манипулированию американскими чиновниками, чтобы заставить правительство США проводить более дружественную политику в отношении Пекина.

Также мы писали, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

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