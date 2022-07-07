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Китай активизировал операции влияния среди американских чиновников, - разведка США

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Вашингтон, Четверг 07 июля 2022 03:56
Китай активизировал операции влияния среди американских чиновников, - разведка США Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (facebook com chinadaily)
Автор: Артур Родивилов

Китай активизирует операции по манипулированию местными американскими чиновниками, чтобы заставить федеральное правительство проводить более дружественную политику в отношении Пекина, предупреждает контрразведка США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай понимает, что государственные и местные лидеры США пользуются определенной степенью независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для защиты национальной политики США, желательной для Пекина.

Подходы Китая включают использование подставных групп, таких как Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, культивирующая "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США.

Другая группа, Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань.

В то же время директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской контрразведки Ми-5 Кен МакКаллум, выступая перед бизнес-лидерами, предостерегли бизнесменов от угрозы, исходящей от китайских промышленных шпионов.

Предупреждение прозвучало на фоне острой напряженности между Вашингтоном и Пекином по целому ряду вопросов, начиная с продажи оружия США Тайваню и нарушений прав человека в Китае до военной деятельности Пекина в Южно-Китайском море и вероятных шпионских операций против Соединенных Штатов.

Напомним, руководитель NASA заявил, что Китай может "захватить" Луну в рамках военной программы.

Ранее сообщалось, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "враждебными силами".

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