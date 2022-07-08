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США звинуватили двох членів Служби національної безпеки в шпигунстві на користь Китаю

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Вашингтон, П'ятниця 08 липня 2022 02:38
США звинуватили двох членів Служби національної безпеки в шпигунстві на користь Китаю Фото: США звинуватили двох чиновників у шпигунстві на користь Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура США звинуватила двох осіб, пов'язаних з Міністерством внутрішньої безпеки, в шпигунстві на користь китайського уряду. Чиновники шпигували й переслідували дисидентів, які живуть у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції США.

Обвинуваченими стали Крейг Міллер, який 15 років працював офіцером з депортації в Міннесоті, і Деррік Тейлор, відставний агент правоохоронних органів. Двом підсудним винесено обвинувальний акт за трьома злочинами.

"Ми будемо захищати права людей в США на свободу слова і політичне вираження. Ці особи допомагали агентам іноземного уряду в прагненні придушити голоси інодумців, які сховалися тут", - заявив помічник генерального прокурора з національної безпеки Метью Олсен.

Раніше повідомлялося, що Китай активізує операції з маніпулювання американськими чиновниками, щоб змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

Також ми писали, що Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

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