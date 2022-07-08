США звинуватили двох членів Служби національної безпеки в шпигунстві на користь Китаю

Прокуратура США звинуватила двох осіб, пов'язаних з Міністерством внутрішньої безпеки, в шпигунстві на користь китайського уряду. Чиновники шпигували й переслідували дисидентів, які живуть у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції США.

Обвинуваченими стали Крейг Міллер, який 15 років працював офіцером з депортації в Міннесоті, і Деррік Тейлор, відставний агент правоохоронних органів. Двом підсудним винесено обвинувальний акт за трьома злочинами.

"Ми будемо захищати права людей в США на свободу слова і політичне вираження. Ці особи допомагали агентам іноземного уряду в прагненні придушити голоси інодумців, які сховалися тут", - заявив помічник генерального прокурора з національної безпеки Метью Олсен.