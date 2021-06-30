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США обсуждают сроки открытия границы с Канадой и Евросоюзом

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Вашингтон, Среда 30 июня 2021 22:53
США обсуждают сроки открытия границы с Канадой и Евросоюзом Фото: Джен Псаки, прес-секретарь Белого дома (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обсуждают с Канадой, Европой и еще рядом стран сроки открытия границы для иностранцев. При этом американские власти не планируют требовать обязательной вакцинации от коронавируса от въезжающих.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Мы находимся в контакте, у нас есть рабочие группы с Канадой, Европой, другими, чтобы определить сроки, когда мы сможем открыть (границу - ред.) и сделать это безопасно", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, почему власти США не разрешают въезд даже вакцинированным от коронавируса жителям Европы.

Представитель Белого дома также отметила, что США не планируют требовать от въезжающих иностранцев обязательной вакцинации от коронавируса.

"Я могу сказать, что это не в наших намерениях", - сказала она.

Напомним, в мае Евросоюз официально одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Въезд в страны блока будет разрешен тем, кто сделал прививку от коронавируса одобренными в ЕС препаратами.

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