США обсуждают изменения жестких ограничений на международные поездки

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает вопрос изменения жестких ограничений на международные поездки. При этом пока никаких решений Белый дом не принял.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в Белом доме уже больше месяца проводят встречи с представителям транспортной отрасли. В частности, обсуждается вопрос того, как они могут начать отмену ограничений на поездки. Сейчас в США действуют ограничения, которые запрещают въезд из большей части мира.
При этом в Белом доме, в ответ на вопрос о том, могут ли снять ограничения для вакцинированных от COVID-19, заявили, что пока нет никаких изменений в ограничениях на поездки, и они не планируются.
В Ассоциации путешествий США отметили, что надеются, что "научно обоснованный план Евросоюза по возобновлению международных поездок побудит США к призывам разработать план и график безопасного открытия границ".
Напомним, вчера Евросоюз официально одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Въезд в страны блока будет разрешен тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами. Пока таких три - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Также РБК-Украина писало, что ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм.