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США обсуждают изменения жестких ограничений на международные поездки

Автор: Игорь Литвиненко

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает вопрос изменения жестких ограничений на международные поездки. При этом пока никаких решений Белый дом не принял.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Белом доме уже больше месяца проводят встречи с представителям транспортной отрасли. В частности, обсуждается вопрос того, как они могут начать отмену ограничений на поездки. Сейчас в США действуют ограничения, которые запрещают въезд из большей части мира.

При этом в Белом доме, в ответ на вопрос о том, могут ли снять ограничения для вакцинированных от COVID-19, заявили, что пока нет никаких изменений в ограничениях на поездки, и они не планируются.

В Ассоциации путешествий США отметили, что надеются, что "научно обоснованный план Евросоюза по возобновлению международных поездок побудит США к призывам разработать план и график безопасного открытия границ".

Напомним, вчера Евросоюз официально одобрил открытие границ для полностью вакцинированных туристов. Въезд в страны блока будет разрешен тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами. Пока таких три - Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Также РБК-Украина писало, что ЕС одобрил протокол, позволяющий возобновить туризм.

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