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США обговорюють зміни жорстких обмежень на міжнародні поїздки

Автор: Ігор Литвиненко

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює питання зміни жорстких обмежень на міжнародні поїздки. При цьому поки ніяких рішень Білий дім не прийняв.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що в Білому домі вже більше місяця проводять зустрічі з представникам транспортної галузі. Зокрема, обговорюється питання того, як вони можуть почати скасування обмежень на поїздки. Зараз в США діють обмеження, які забороняють в'їзд з більшої частини світу.

При цьому в Білому Домі, у відповідь на питання про те, чи можуть зняти обмеження для вакцинованих від COVID-19, заявили, що поки немає ніяких змін в обмеженнях на поїздки, і вони не плануються.

В Асоціації подорожей США відзначили, що сподіваються, що "науково обґрунтований план Євросоюзу з відновлення міжнародних поїздок спонукає США до закликів розробити план і графік безпечного відкриття кордонів".

Нагадаємо, вчора Євросоюз офіційно схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів. В'їзд до країн блоку буде дозволений тим, хто вакцинувався схваленими в ЄС препаратами. Поки таких три-Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Також РБК-Україна писало, що ЄС схвалив протокол, що дозволяє відновити туризм.

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