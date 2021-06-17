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США обсудят с Украиной привлечение к урегулированию на Донбассе, - Нуланд

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки не исключают свое вовлечение в процесс урегулирования конфликта на Донбассе. О привлечении США к урегулированию на Донбассе просил президент России Владимир Путин на саммите в Женеве.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью "Радио Свобода".

По словам Нуланд, Вашингтон считает минские договоренности единственным письменным документом, в котором Путин заверил, что Россия выйдет из Донбасса.

"Вопрос теперь в том, будет ли президент Путин сейчас на саммите, прося США, чтобы они снова были приобщены, - как в прошлом - к попыткам реализации минских соглашений - действительно ли он серьезно настроен уйти из Донбасса?", - сказала она.

Нуланд отметила, что США начнут "серьезные консультации" с Украиной касательно того, как Киев видит минские соглашения и как планирует двигаться к их реализации.

"И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть вовлеченными. Может быть, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это", - добавила заместитель госсекретаря.

Если США почувствуют, что есть основания увидеть реализацию минских соглашений в приемлемый для Украины способ, то Вашингтон, как объяснила Нуланд, был бы готов работать над этим.

"Но мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Итак, мы протестируем это в следующие недели. Но начнем это с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заявила она.

Напомним, привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе будет главной темой визита президента Украины в Белый дом.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбассНуландминские соглашения