США обсудят с Украиной привлечение к урегулированию на Донбассе, - Нуланд

По словам Нуланд, Вашингтон считает минские договоренности единственным письменным документом, в котором Путин заверил, что Россия выйдет из Донбасса.

"Вопрос теперь в том, будет ли президент Путин сейчас на саммите, прося США, чтобы они снова были приобщены, - как в прошлом - к попыткам реализации минских соглашений - действительно ли он серьезно настроен уйти из Донбасса?", - сказала она.

Нуланд отметила, что США начнут "серьезные консультации" с Украиной касательно того, как Киев видит минские соглашения и как планирует двигаться к их реализации.

"И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть вовлеченными. Может быть, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это", - добавила заместитель госсекретаря.

Если США почувствуют, что есть основания увидеть реализацию минских соглашений в приемлемый для Украины способ, то Вашингтон, как объяснила Нуланд, был бы готов работать над этим.

"Но мы не уверены, что есть серьезные основания работать над этим. Итак, мы протестируем это в следующие недели. Но начнем это с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы", - заявила она.