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США обговорять з Україною залучення до урегулювання на Донбасі, - Нуланд

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки не виключають своє залучення до процесу урегулювання конфлікту на Донбасі. Про залучення США до врегулювання на Донбасі просив президент Росії Володимир Путін на саміті у Женеві.

Про це сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Нуланд, Вашингтон вважає мінські домовленості єдиним письмовим документом, в якому Путін запевнив, що Росія вийде з Донбасу.

"Питання тепер у тому, чи президент Путін зараз на саміті, просячи США, щоб вони знову були долучені, - як у минулому - до спроб реалізації мінських угод - чи він справді серйозно налаштований піти геть з Донбасу?", - сказала вона.

Нуланд зазначила, що США розпочнуть "серйозні консультації" з Україною щодо того, як Київ бачить мінські угоди та як планує рухатися до їх реалізації.

"І тоді ми подивимось чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, але ми готові протестувати це", - додала заступниця держсекретаря.

Якщо США відчують, що є підстави побачити реалізацію мінських угод у прийнятний для України спосіб, то Вашингтон, як пояснила Нуланд, був би готовий працювати над цим.

"Але ми не певні, що є серйозні підстави працювати над цим. Отже, ми протестуємо це в наступні тижні. Але почнемо це з дуже інтенсивних переговорів з Україною щодо того, як їй бачаться ці питання", - заявила вона.

Нагадаємо, залучення США до урегулювання конфлікту на Донбасі буде головною темою візиту президента України у Білий дім.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДонбасНуландмінські угоди