США обсудят координацию дальнейших действий по Украине с партнерами в Европе, - Госдеп

7 мая заместитель госсекретаря Венди Шерман встретится в Париже с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делаттром, государственным секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Секи и государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Джеймсом Клеверли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
Предметом встречи должно стать обсуждение текущей тесной координации США и европейских партнеров в ответ на жестокую, ничем не спровоцированную войну Путина против Украины.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.