США обговорять координацію подальших дій по Україні з партнерами в Європі, - Держдеп

7 травня заступник держсекретаря Венді Шерман зустрінеться в Парижі з Генеральним секретарем МЗС Франції Франсуа Делаттром, державним секретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом, Генеральним секретарем МЗС Італії Етторе Секі та Державним міністром Великобританії у справах Європи і Північної Америки Джеймсом Клеверлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.
Предметом зустрічі має стати обговорення поточної тісної координації США і європейських партнерів у відповідь на жорстоку, нічим не спровоковану війну Путіна проти України.
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