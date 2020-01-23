США в ОБСЕ заявили о 13 тыс. погибших на Донбассе

С начала войны на Донбассе погибли 13 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства США в ОБСЕ.

Кроме того, более 1,5 миллиона человек считаются внутренними переселенцами.

"Попытки России дестабилизировать своего суверенного соседа в нарушение принципов Заключительного акта привели к гибели более 13 тыс. украинцев и более чем 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для сотен тысяч людей, оставшихся на востоке Украины, жизнь уже не та и, скорее всего, не будет прежней.

РБК-Украина писало, что глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Соединенные Штаты призывают к восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с 2014 году погибли 3344 мирных жителей. Более 7 тысяч гражданских получили ранения с начала конфликта в 2014 году. Общее число жертв среди гражданских в 2019 году достигло 162 человек, из них 26 погибли.