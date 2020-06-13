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США в ОБСЕ напомнили, что Путин сам назвал Крым украинским

Новости » Политика     13.06.2020 - 03:02
США в ОБСЕ напомнили, что Путин сам назвал Крым украинским
Фото: Владимир Путин

Такое заявление Путина звучало в 2008 году

Посол Соединенных штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин сам назвал Крым украинской территорией. Такое заявление Путин делал в 2008 году.

Об этом сообщает сайт Представительства США в ОБСЕ.

Гилмор призвал Россию уважать территориальную целостность Украины и прекратить аннексию полуострова.

"В 2008 году сам президент Путин сказал, что "Крым не является спорной территорией ... Россия давно признала границы сегодняшней Украины". Это было сказано в 2008 году. В соответствии с Хельсинкским заключительным актом Россия обязана придерживаться принципа, согласно которому границы не могут быть изменены силой", - говорится в заявлении посла.

Он также подчеркнул, что Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, а также освободить всех политзаключенных.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Европейского союза могут продлить санкции против России за аннексию Крыма на следующей неделе.

РБК-Украина писало, что глава МИД Кулеба призвал Евросоюз усилить давление на Россию.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВладимир ПутинКрым
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