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США в ОБСЄ нагадали, що Путін сам назвав Крим українським

Новини » Політика     13.06.2020 - 03:02
США в ОБСЄ нагадали, що Путін сам назвав Крим українським
Фото: Володимир Путін

Така заява Путіна звучала в 2008 році

Посол Сполучених штатів в ОБСЄ Джеймс Гілмор наголосив, що президент РФ Володимир Путін сам назвав Крим українською територією. Таку заяву Путін робив в 2008 році.

Про це повідомляє сайт Представництва США в ОБСЄ.

Гілмор закликав Росію поважати територіальну цілісність України і припинити анексію півострова.

"У 2008 році сам президент Путін сказав, що "Крим не є спірною територією ... Росія давно визнала кордони сучасної України". Це було сказано у 2008 році. Згідно з Гельсінським заключним актом Росія зобов'язана дотримуватися принципу, згідно з яким кордони не можуть бути змінені силою", - йдеться в заяві посла.

Він також наголосив, що Росія повинна припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, а також звільнити усіх політв'язнів.

Раніше повідомлялося, що лідери країн-членів Європейського союзу можуть продовжити санкції проти Росії за анексію Криму наступного тижня.

РБК-Україна писало, що глава МЗС Кулеба закликав Євросоюз посилити тиск на Росію.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиВолодимир ПутінКрим
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