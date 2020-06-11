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Лидеры ЕС могут продлить санкции против РФ за аннексию Крыма на следующей неделе

Новости » Политика     11.06.2020 - 12:40
Лидеры ЕС могут продлить санкции против РФ за аннексию Крыма на следующей неделе
Фото: санкции (коллаж РБК-Украина)

Санкции планируется продлить еще на полгода

Лидеры стран-членов Европейского союза могут продлить санкции против России за аннексию Крыма на следующей неделе. Меры пролонгируют еще на полгода.

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Лидеры ЕС дадут зеленый свет на продление экономических санкций в отношении России на 6 месяцев во время видеоконференции Европейского совета на следующей неделе. Это будет официально оформлено через несколько недель", - отметил журналист.

Отметим, в марте ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и организаций России, которые причастны к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В частности, ограничения на банковские операции продлили для 182 человек и 135 организаций, им также запрещается въезд на территорию ЕС.

Данные санкции будут действовать в течение полугода. В предыдущий раз их пролонгировали 13 сентября 2019 года.

Напомним, вчера послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией, еще на один год.

Как писало РБК-Украина, ранее Йозвяк анонсировал, что 10 июня постоянные представители стран ЕС намерены одобрить продление крымских санкций против РФ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымСанкции
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