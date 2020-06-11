ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба призвал Евросоюз усилить давление на Россию

Новости » Политика     11.06.2020 - 17:07
Кулеба призвал Евросоюз усилить давление на Россию
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба назвал недопустимым намерение России провести референдум в Крыму

Европейский союз должен усилить давление на Россию за продолжающиеся и новые грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму. Россия намерена провести на аннексированном полуострове референдум относительно изменений в конституцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Кулеба назвал недопустимым намерение Кремля провести референдум в оккупированном Крыму, ведь это противоречит нормам международного права, и призвал усилить давление на Москву.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международный политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул он.

Отметим, в этом году в России состоится референдум относительно внесения изменений в конституцию страны. Референдум планируют провести и на территории оккупированного Крыма, что противоречит международному праву.

Напомним, санкции против России за аннексию Крыма в Евросоюзе могут продлить еще на пол года, решение планируют принять уже на следующей неделе.

Кроме того, вчера европейские послы решили продлить еще на один год санкции против России за оккупацию Крыма.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзДмитрий КулебаСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь