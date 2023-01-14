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На США обрушилися торнадо: є загиблі, десятки тисяч людей залишилися без світла

Фото: США зафіксували кілька сильних торнадо (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, яке обрушилося на південний схід США. Очікується, що кількість загиблих може збільшитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.

Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, внаслідок чого дорослий пасажир перебував у критичному стані, коли вони їхали додому.

Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 січня, у морі Банда поблизу Індонезії та Східного Тимору стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 7,6 балів за шкалою Ріхтера.

Також повідомлялося, що раніше в районі архіпелагу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2 балів.

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