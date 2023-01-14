На США обрушились торнадо: есть погибшие, десятки тысяч человек остались без света

По меньшей мере девять человек погибли в результате торнадо, которое обрушилось на юго-восток США. Ожидается, что число погибших может увеличиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Также сообщается, что десятки домов полностью разрушены, обесточенными остаются десятки тысяч домовладений.
По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Джессики Лоус, в центральной Алабаме зафиксировано не менее пяти торнадо. Спасательные команды искали пропавших без вести в округе Отауга в Алабаме, где было зарегистрировано семь смертей.
Губернатор Джорджии Брайан Кемп подтвердил, что два человека погибли в результате урагана в четверг. По словам коронера округа Баттс Лейси Прю, 5-летний ребенок погиб в результате падения дерева на машину, в результате чего взрослый пассажир находился в критическом состоянии, когда они ехали домой.
Губернатор Алабамы Кей Айви в четверг объявил чрезвычайное положение в шести округах региона.
Напомним, что в понедельник, 9 января, в море Банда вблизи Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,6 баллов по шкале Рихтера.
Также сообщалось, что ранее в районе архипелага Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов.
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