В США из-за обрушения дома пострадали десятки людей

Вечером субботы, 14 сентября, в американском штате Нью-Джерси произошел обвал жилого дома, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, инцидент произошел вечером на побережье океана в американском городе Вайлдвулд. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 22 человека.

Одна женщина в тяжелом состоянии была эвакуирована вертолетом. Ее доставили в региональный медицинский центр Кейп-Мейски.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в малийском городе Бамако в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли 15 человек, 41 человек был извлечен из-под завалов живым. Инцидент произошел в строящемся доме, обрушение началось с четвертого этажа, после чего переместилось на рядом расположенный жилой дом.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа в Германии во время концерта рэп-группы обрушилась часть сцены, в результате чего пострадали 28 человек. Концерт происходил в городе Эссене в Северный Рейн-Вестфалия. Во время выступления группы Marteria и Каспер началась гроза, и начался сильный ветер, что привело к обрушению сцены.